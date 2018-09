Forsanger i rockbandet U2 har mistet stemme under turné

Tusindvis af forventningsfulde mennesker var dukket op for at høre det irske rockband U2 optræde i den tyske hovedstad, Berlin, lørdag aften.

Men mange gik formentlig slukørede hjem, efter at forsangeren Bono fik store problemer med stemmen.

Bare et par sange inde i koncerten begyndte det at gå op for gæsterne, at sangeren var udfordret på vokalen. Flere gange stoppede han med at synge for at drikke af en termoflaske. Til sidst aflyste han showet.

- Jeg tror ikke, vi kan fortsætte. Det er ikke i orden over for jer, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Gæsterne i Mercedes-Benz Arena fik først at vide, at der ville være en kort pause. Men bandet vendte ikke tilbage, og gæsterne måtte gå hjem efter kun at have oplevet en håndfuld sange.

Den 58-årige forsanger garanterede publikum, at der ville blive arrangeret en ny koncert på et tidspunkt.

Bandet står blandt andet bag sangene "Sunday Bloody Sunday", "With Or Without You" og "Pride (In The Name Of Love)"

Efterfølgende har bandet på sin hjemmeside undskyldt for den ærgerlige oplevelse.

- Vi er virkelig kede af aftenens aflysning. Bono var i god form og havde en god stemme inden showet, og vi så alle frem til endnu en aften i Berlin, men efter et par sange mistede han fuldstændig stemmen.

- Vi ved ikke, hvad der skete, og vi har søgt lægehjælp, skrev bandet på sin hjemmeside efter showet.

Nogle gæster har sagt til nyhedsbureauet AFP, at det var røgmaskiner, som stjal sangeren stemme. Det er dog ikke bekræftet af nogen officielle kilder.

U2's næste koncert er i den tyske by Köln tirsdag. Bandet har endnu ikke meldt ud, om det gennemfører koncerten.

Bandet turnerer med showet "Experience + Innocence", og det skal efter planen optræde i Royal Arena i København 29. og 30. september.