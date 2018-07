Rockikon med polsk stikpille: »Jeg er for gammel til at være dommer, men jeg er ung nok til at synge«

Mick Jagger har under en Rolling Stones koncert i Warszawa gjort det klart, hvad han mener om en omstridt polsk lovreform, der indebærer tvangspensionering af omkring 40 procent af landets højesteretsdommere.

Dommerne tvinges til at gå af, fordi pensionsalderen med reformen nedsættes fra 70 til 65 år.

Dermed får en del dommere ikke fuldført den seksårsperiode, som de i henhold til landets forfatning er ansat for. Regeringen kan til gengæld få langt mere politisk indflydelse på landets retssystem end normalt.

- Jeg er for gammel til at være dommer, men jeg er ung nok til at synge, sagde Jagger fra scenen lørdag på delvist polsk.

Det skriver avisen Gazeta Wyborcza.

Udtalelsen fra Jagger kom efter, at nobelfredsprisvinderen og den tidligere præsident Lech Walesa på Facebook havde opfordret Rolling Stones til at kommentere på udviklingen i Polen.

- Mange personer i Polen forsvarer frihed, men de har behov for støtte. Hvis I kan sige eller gøre noget, mens I er i Polen, så ville det virkelig betyde meget, hedder det i et indlæg fra Walesa henvendt til "hr. Jagger og The Rolling Stones".

Walesa har sammen med tusindvis af sine landsmænd demonstreret mod lovændringerne, som de kalder antidemokratiske.

– Vi kom til Polen for lang tid siden i 1967, sagde Jagger under koncerten lørdag med henvisning til, at The Rolling Stones var det første vestlige band, som optrådte bag Jerntæppet.

- Jeg håber I holder fast ved alt, som I har lært siden Jer. Gud velsigne Jer, sagde han.

EU-Kommissionen mener ikke, at den nye polske lov lever op til EU's standarder for uafhængige retssystemer.

- Kommissionen er af den opfattelse, at disse tiltag underminerer princippet om retssystemets uafhængighed, hed det i en erklæring fra EU-Kommissionen i sidste uge.

Ifølge den nye polske lov kan nuværende højesteretsdommere bede om at få deres mandat forlænget ud over den nye pensionsalder. Det er så op til den polske præsident at afgøre, hvilke højesteretsdommere han i givet fald vil forlænge.

Men loven kan med ét slag betyde, at 27 ud af 72 højesteretsdommere kan blive tvunget til at træde tilbage. Dette indebærer, at regeringen skal udnævne nye dommere, hvorved den får større politisk kontrol over Polens øverste domstol.