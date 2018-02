Festival lover bedre forhold til publikum: »Der kommer færre end i 2017, hvor vi fik kritik for, at der ikke var plads nok til publikum«

Northside offentliggør The War On Drugs og N.E.R.D som de sidste topnavne i årets program, som i forvejen tæller blandt andre Björk, Beck, The National og Queens of The Stone Age samt Liam Gallagher og A Perfect Circle.

Blandt de danske navne er C.V. Jørgensen, Dizzy Mizz Lizzy og Nik & Jay.

Der er i alt 41 navne på Aarhusfestivalens program, og det samlede musikbudget ligger på omkring 30 mio. kr.

Det er ca. fem mio. kr. mindre end i 2017. Her var det store britiske rockband Radiohead og den populære amerikanske R&B-stjerne Frank Ocean de suverænt største navne.

Talsmand for Northside, John Fogde, hvordan vil du beskrive årets program sammenlignet med 2017, hvor Radiohead og Frank Ocean skilte sig ud?

»Der er for mig to ting, som springer i øjnene: Det er et langt mere homogent program end i 2017. Dels er der en masse hovednavne for forskellige slags mennesker, dels er der ikke så langt mellem de forskellige lag af bands og solister. Og dermed vender vi på mange måder tilbage til den homogenitet, som prægede musikprogrammet i 2013 og 2014.«

»Der er også langt færre danske navne end i fjor. Den danske repræsentation var i overkanten sidste år, syntes både publikum og vi. I år er vi nede på blot seks danske navne, og dermed også sagt, at vi godt vil bruge kræfterne på at præsentere international musik af både den etablerede og nye slags.«

Northside 2018 - de 41 navne A Perfect Circle, Aurora, Beck, Björk, Body Count feat. Ice-T, C.V. Jørgensen, Cigarettes After Sex, Deerhunter, Diplo, Dizzy Mizz Lizzy, Earl Sweatshirt, Father John Misty, Findlay, Francobollo, Future Islands, Gang of Youths, Gilli/Kesi, Greta Van Fleet, Jimmy Eat World, Kellermensch, Liam Gallagher, Marvelous Mosell, Mashrou’ Leila, Mike D, N.E.R.D, Nik & Jay, Queens of the Stone Age, Rex Orange County, Rhye, Richie Hawtin CLOSE, Rival Sons, Rostam, Sleaford Mods, Susanne Sundfør, The Internet, The National, The War on Drugs, Thundercat, Tom Grennan, Tyler, The Creator, Warpaint.

Hvad har været let i år, når det kommer til programlægningen?

»Vi var tidligt ude med at kunne præsentere den islandske stjerne Björk, og det glæder os meget, da vi dermed får markeret, at det er 25 år siden, hun gav en legendarisk koncert til Aarhus Festuge.«

»Generelt kan man sige, at det ikke har været noget problem at lande aftaler med de store navne. Faktisk har vi haft aftalen med The War On Drugs i bogen i lang tid, men vi valgte at vente med offentliggørelsen til nu.«

»Andre år er aftaler med store navne glippet i sidste øjeblik. Sådan har det ikke været denne gang.«

Hvordan er prisen på bands og solister?

»Den ligger stadig højt. Men hvis vi har syntes, at et navn forlangte for meget, kunne vi heldigvis vælge imellem flere andre, for der er rigtigt mange bands og solister, der er ude at spille denne sommer.«

Hvordan har konkurrencen om musikken mellem de forskellige danske festivaler været?

»Jeg har ikke oplevet det, som om vi generelt har overbudt hinanden. Festivalerne ligger generelt på forskellige tidspunkter – og mange bands og solister turnerer ligeledes på forskellige tidspunkter.«

Hvad har været svært, når det er kommet til programlægningen?

»Vi er gået efter amerikanske hiphopnavne, men det er svært at få de navne, fordi hiphop er endnu større end tidligere – og mange navne foretrækker at blive i USA, hvor pengene er størst.«

»Når det er sagt, er jeg glad for at kunne konstatere, at vi har flere hiphopnavne end nogensinde før – og N.E.R.D med Pharrell Williams i spidsen var det sidste navn, som faldt på plads. Det band tror vi, at mange vil se. Det tog lidt tid, før aftalen faldt på plads – faktisk er det den sidste aftale, vi har indgået.«

Den sorte musik virker mere dominerende i programmet end før - Body Count med Ice-T, Earl Sweatshirt, Thundercat, Tyler, the Creator, N.E.R.D, The Internet?

»Jeg synes, der er en god balance, men der var også andre store navne, vi gerne ville have haft med. Blandt andre derfor var Tyler, the Creator vigtig for os.«

»Det er hiphop og elektronisk musik, som tiltrækker et ungt publikum, og derfor er de genrer vigtige for os. Men vi er lige så optaget af at kunne præsentere navne som Beck, Björk og Liam Gallagher, der nok i højere grad appellerer til et publikum i trediverne og fyrrerne.«

Hvorfor har I valgt at rykke arrangementet, så Northside begynder torsdag og slutter lørdag fremfor en afvikling fredag til søndag?

»Vi har villet begynde torsdag i nogle år, og koncerten sidste år med Radiohead dannede en flot afslutning på at slutte søndag.«

»Det er trenden blandt festivaler, at man slutter med et brag lørdag, og publikum vil hellere tage fri torsdag end en mandag.«

»Da vi meldte det nye starttidspunkt ud, var publikums meldinger for og imod fifty-fifty. Men det virker nu, som om de fleste synes, at det er en god idé.«

Der er udsolgt af fredagsbilletter, men det samme kan man ikke sige om torsdagen, hvor Björk længe har stået som det helt store navn. Det er hendes første danske koncert i flere år, så hvorfor trækker hun ikke mange flere?

»Jeg tror, at de, der vil se Björk, også vil deltage i resten af festivalen, og derfor har de købt partoutbillet. Men i øvrigt har vores forventning aldrig været, at hun ville smadre endagsbilletsalget.«

Hvad bliver gennemsnitsalderen for publikum i år?

»Vi lander på en gennemsnitsalder omkring 30 år, og den alder handler om vores værdier som festival og det faktum, at der ikke er noget campingområde. Hos os skal deltagerne hjem og sove, og så appellerer man automatisk til et ældre publikum.«

Hvorfor vælger I at præsentere Beck, Queens of the Stone Age og The National igen? De har alle været på festivalen inden for de senere år?

»Beck havde vi for to år siden, og det er umiddelbart lidt for tæt på, men han har siden sidst udgivet et nyt album og er klar med et andet show end sidst, hvor han gav en fremragende koncert. Den blev dog ikke set af så mange, fordi det var søndag, og mange var taget hjem.«

»The National og Queens of the Stone Age spillede for længere tid siden – og begge navne har stået højt på publikums ønskeliste. Og man skal i øvrigt også huske på, at der hele tiden kommer nye publikummere til, for hvem netop disse navne giver masser af mening.«

»Og så er der altså rigtigt mange navne, som aldrig har været her før: A Perfect Circle, Liam Gallagher, Björk etc.«

Da I bookede Liam Gallagher, fik I så at vide, at I ikke måtte booke hans storebror, Noel Gallagher. De to brødre fra opløste Oasis er jo ikke just perlevenner?

»Jeg ved ikke, hvad der står i kontrakten. Til gengæld virker det, som om det er Liam, der har mest tur i den, og jeg glæder mig rigtigt meget over, at han udover sit eget materiale også spiller Oasis-numre.«

Hvor mange billetter forventer I at sælge?

»Jeg ved ikke, hvad det ender med. Men der kommer nogle tusind færre end i 2017, hvor vi blev kritiseret for, at der ikke var plads nok til publikum.«

»Og da musikbudgettet er på 30 mio. kr. mod sidste år 35 mio. kr., kan vi også tillade os at sælge færre billetter.«

»Vi var i alt omkring 40.000 sidste år, og jeg vil på nuværende tidspunkt vurdere, at vi i år bliver i alt ca. 37.000 deltagere (Publikum, frivillige, gæster, musikere, presse m.v., red.).«

Hvornår regner I med at kunne melde udsolgt af partoutbilletter?

»Nu må vi se, hvordan reaktionen på det samlede program bliver. Men jeg forventer afgjort, at vi vil kunne melde udsolgt.«

Northside holdes den 7.-9. juni i Ådalen i Aarhus.