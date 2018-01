Anti-abortkjole vakte opsigt på den røde løber

Kampen mod sexchikane og magtmisbrug var endnu en gang i centrum, da den amerikanske pladebranche i nat uddelte årets Grammy Awards.

Sangeren Miley Cyrus var en af de mange, der lod sig forevige med en hvid rose. Foto: AP/Evan Agostini

Ved Golden Globe Awards valgte skuespillerne at protestere ved at iføre sig sorte kjoler, og ved musikarrangementet var det hvide roser, der skulle symbolisere musikbranchens opbakning til den verdensomspændende #metoo-bevægelse og Time's Up-kampagne.

Men en af gæsterne, den 26-årige sangerinde Joy Villa, havde taget sin egen konservative agenda med. Hun dukkede op iført en hvid brudekjole med et håndmalet foster i en livmoder, og skulle man stadig være i tvivl om budskabet, kunne man læse det på hendes håndtaske.

Joy Villa havde selv malet kjolen. Foto: AP/Evan Agostini/Invision

Bruno Mars og Kendrick Lamar ryddede bordet ved Grammy Awards

»Vælg livet,« stod der med sorte bogstaver. Outfittet har trukket talrige overskrifter i internationale medier.

Hun blev inspireret til at lave kjolen, fordi hun som 21-årig valgte at få bortadoptere sit barn frem for at få en abort, har hun forklaret til Fox News.

»Jeg er abortmodstander,« lød det fra Joy Villa. »For mig handler det om at vælge livet.«

Det er ikke første gang, Villa har vakt opsigt ved at iklæde sig sine holdninger ved arrangementet. I fjor valgte hun at hædre den amerikanske præsident, Donald Trump, ved at iføre sig en kjole med hans slogan »Make America Great Again«.

Joy Villa i sin Trump-kjole. Foto: AP/Jordan Strauss/Invision

Fakta: De tog hovedpriserne ved Grammy-uddelingen

»Jeg elsker det, han gør: Arbejdsløsheden falder. Jeg er totalt for præsident Trump, og der er kun gået et år. Jeg kan ikke vente på de kommende syv år,« siger hun ifølge Fox News om sin fortsatte opbakning til præsidenten.

Årets Grammy Awards kunne i år fejre sit 60 års jubilæum. En af årets helt store hits var sangeren Bruno Mars, der kunne hive seks statuetter med sig hjem som vinder af samtlige kategorier, han var blevet nomineret i. Han vandt både titlen for årets sang og årets bedste album.

Opsigtsvækkende var det også, at sangeren Leonard Cohen vandt sin første statuette i kategorien "Best Rock Performance". Cohen nåede dog ikke at opleve æren. Han døde i november i 2016 i en alder af 82 år.