»Vi er dybt chokerede«: Moody Blues-stjernen Ray Thomas er død

Den britiske musiker Ray Thomas er død i en alder af 76 år.

Det bekræfter pladeselskaberne Esoteric og Cherry Red Records søndag på Facebook. Fløjtenisten og sangeren døde pludselig i sit hjem i Surrey torsdag i denne uge, oplyser de.

»Vi er dybt chokerede over hans død og vil savne hans varme, humor og venlighed. Det var et privilegium at kende og arbejde med ham,« skriver pladeselskabet Esoteric på sin Facebook-side.

Thomas var særligt kendt for sin »magiske fløjtesolo« i nummeret "Nights in White Satin", som sendte rockgruppen Moody Blues' album på toppen af hitlisterne i USA i 1972.

Hans kompositioner optrådte også i numre som "Legend of a Mind", "Eternity Road" og "For My Lady".

Musikeren indspillede selv to soloalbummer i 70'erne og blev sammen med bandet indtil 2002, hvor hans helbred tvang ham på pension. Han fortsatte dog med at spille og optage for sig selv trods problemer med sin mobilitet.

Ray Thomas skulle i 2018 have oplevet æren af at blive optaget i "Rock and Roll Hall of Fame" sammen med resten af medlemmerne af Moody Blues.

Bandet turnerer stadig i dag og gæstede Amager Bio i Danmark i 2008 - uden Ray Thomas.

Dødsårsagen er ikke offentliggjort. Musikeren har tidligere fortalt på sin personlige hjemmeside, at han i 2013 blev diagnosticeret med prostatakræft.