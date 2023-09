Sådan her lød det, da Elon Musk, klodens rigeste mand, entreprenøren bag Tesla, SpaceX, Twitter plus det løse, skulle præsentere sig selv i det amerikanske tv-program Saturday Night Live:

»Til alle dem, jeg har krænket, vil jeg bare sige, at jeg har genopfundet elbilen og er ved at sende mennesker til Mars i et rumskib! Troede I virkelig, at jeg ville være den afslappede og normale type?«