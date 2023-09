14/09/2023 KL. 13:15

Tårerne trænger sig på, når man læser Daniel Ryes historie

Daniel Rye var gidsel hos Islamisk Stat i 13 forfærdelige måneder. Nu er der gået knap 10 år, siden han slap fri af sit fangenskab og kunne vende hjem til Danmark som en fri mand. Men det er ikke let at lande og komme videre i en almindelig dansk hverdag, når man har været tæt på at miste både sit liv og sin forstand.