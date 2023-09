Det er en lige lovlig god idé, Søren Kierkegaard-ekspert og -biografist Joakim Garff har fået med sin seneste udgivelse. ”Solisterne” betegnes på bogens smukke forside både som en roman og som et rejseeventyr, og det er væsentligt at huske på, at Garffs exofiktive beretning om to af de største skikkelser i dansk kultur- og litteraturhistorie, Søren Kierkegaard og H.C. Andersen, er den pure fiktion.