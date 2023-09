En roman, der har utallige steder, som man har lyst til at citere, er god. To basale forudsætninger er opfyldte, når forfatteren både tænker og skriver godt. Det gør Salman Rushdie, og det er mærkværdigt, at han ikke har fået Nobelprisen i litteratur.

Vel har kvaliteten været lidt svingende i de seneste 10-15 år, men ”Sejrens by” nåede forfatteren lige at afslutte, inden han blev overfaldet i New York, og den er en udsøgt fornøjelse.