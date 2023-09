06/09/2023 KL. 13:15

Hun ved, hvad det betyder, når de dyriske drifter og seksuelle lyster vækkes til live

Med afsæt i nordisk mytologi skriver Anne-Marie Vedsø Olesen i flerbindsværket om vølven Snehild sig ind på de betændte punkter i vores samfund. I tredje bind er det menneskets dyriske og grådige drifter, hun sætter under lup. I weekenden den 16.-17. september mødes adskillige tusinde mennesker i Esbjerg for at fejre den fantasygenre, Anne-Marie Vedsø Olesen og andre skriver i.