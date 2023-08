Det betyder dog ikke, at ”provinsen” er usynlig. Tværtimod. I krimiens ”guldalder” i Storbritannien var isolerede gerningssteder på herre- og præstegårde og i landsbyer ofte forekommende. Men man skal nok lægge mærke til, hvor ofte opklaringerne hænger på, at der kommer politifolk eller private efterforskere fra London for at få skred i tingene.