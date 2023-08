De fleste forfattere skal prise sig lykkelige, hvis de bliver husket. Nogle kan, som Nelle Harper Lee, nøjes med at have skrevet en enkelt bog – ”Dræb ikke en sangfugl” (1960) – der i ét hug har skrevet dem ind i litteraturhistorien, mens andre kan have produceret en stak af titler, der måske, måske ikke, tiltrak sig opmærksomhed ved fremkomsten, men som efter nogle år er glemt.