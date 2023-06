Det er så ubarmhjertigt, at det næsten er uudholdeligt. Ansporet af deres onkel, der succesfuldt gennemfører den farefulde bådfærd fra Vietnam til USA et par år tidligere, begiver den bare 16-årige Anh sig sammen med sine to brødre ud på den samme håbefulde rejse. Det er meningen, at forældrene og de fire mindste søskende skal følge efter dem efter kort tid, men da Anh ser resten af sin familie næste gang, er det som lig, der er skyllet op på stranden. Ladt hele alene med ansvaret for sine småbrødre og ikke i nærheden af det forjættede USA, hvis amerikaniserede drømme har smittet Østen, må Anh nu forsøge at skabe sig en tilværelse, som bliver alt andet end lig den, hun havde ventet.