I en tid, da borgerlig politik er indskrænket til at bestå af strid og skattelettelser, er det befriende, at en partileder forsøger at nå ind til kernen i det at være liberal. At borgerlige har andet at byde på, end det som kan sammenfattes og sammentælles i regneark, nemlig et menneskesyn og syn på, hvad det dybest set vil sige at være liberal og at agere derefter.