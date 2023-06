»Arbejder De også nu, De er blevet gift?« spørger en af Politikens journalister i 1940 Tove Ditlevsen, og hun svarer: »Meget! Jeg skriver på en bog«.

I dag ville ingen spørge sådan, heldigvis, men Tove Ditlevsen bliver ikke det mindste fornærmet.

Som årene går, bliver hun dog mere og mere frustreret over, at børn og hus ikke levner ret meget tid og ro til at skrive.