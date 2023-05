Så han var hurtigt ved at brække sig af livet i store, sorte suv’er, på Michelin-restauranter og vip-fodboldtribuner og med stimulanser altid inden for rækkevidde. Heldigvis blev han reddet af politikolleger, der havde brug for ham, så han kunne få næsen tilbage i politiefterforsknings-sporet.

Mens Steen i de forløbne fem år har været på skolebænken og erhvervet sig en mastergrad i kriminologi i Cambridge, har hans skaber, Jesper Stein, været optaget af sin selvbiografi, ”Rampen” fra 2020, og tankerne om alkoholmisbrug i ”Ædru” fra 2022.