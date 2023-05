Mange af disse års krimier har et fælles fortællemønster: en nutidig efterforskning og en historie fra fortiden, der efterhånden bliver relevant for den pågående efterforskning.

Ofte er det tilmed sådan, at begivenhederne i fortiden har til hensigt både at introducere et motiv og at skabe et fortrolighedsforhold til læseren, der på den måde kommer et skridt foran efterforskerne.