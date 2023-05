Det går galt fra begyndelsen i Tabitha Lasleys selvoplevede og selvudleverende roman ”Havtilstand”. Og hvilken velsignelse, at det gør det. For det foresvæver mig, at hendes debutroman er blevet langt mere interessant af netop den grund. Lasley selv er hovedpersonen i teksten, og hun sparer bestemt ikke sig selv i en fortælling, der som et litterært gadekryds stikker i alle mulige retninger.