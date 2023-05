Det er kvalmende at læse denne bog. Ikke på grund af dens emner eller de begivenheder, kriser og perspektiver, den indeholder, men på grund af den forstemmende enighed, der kommer til udtryk i mødet med 37 trendy intellektuelle fra det globale parnas, som chefredaktøren har snakket med via Zoom med den indforståede undertitel ”Nye Langsomme samtaler med tænkere og aktivister om klima, krig, forandring og om at åbne vores hjerter”.