»Mens jeg ser ud på Tokyo, tænker jeg på Kina,« funderer den verdensberømte forfatter i vanligt tilbagelænet stil. »Hvornår mødte jeg egentlig min første kineser?«

Ved nærmere eftertanke viser det sig, at Haruki Murakami - for ham eller hans alter ego drejer det sig naturligvis om - i sine unge år mødte tre kinesere. Og at årstallene for disse møder er jo for så vidt ligegyldige, så skidt pyt med ‘hvornår’.