Amerikanske Lillian Fishmans debutroman ”Tjenester” (originaltitlen lyder ”Acts of Service”) er vanskelig at sætte i bås. Det er en generisk (hetero)erotisk fantasi forklædt som frigjort queer-feminisme, det er håbløst urealistiske hvide privilegier, der bobler under forkastelsen af tidligere tiders idealer, og det er frem for alt en temmelig, til tider næsten skamløst kedelig fortælling om en ung kvindes seksuelle og følelsesmæssige dannelse, der forsøger at tage sig ud som radikal ny litteratur.