Et af fiktionens paradokser er, at den foregiver at flugte med virkeligheden, men alligevel baserer sig på frit opfundne ”kendsgerninger.”

Med James Joyces Leopold Bloom i ”Ulysses” (1922) er vi i et minutiøst gengivet Dublin den 16. juni 1904. Mr. Blooms husnummer eksisterer bare ikke i den gade, han bor i.

Det samme gælder Sherlock Holmes’ legendariske adresse i 221B Baker Street, der heller ikke stemmer overens med matrikelkortet.