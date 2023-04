Titlen på Christina Hesselholdts roman, har jeg noteret mig, optræder to gange i bogen. Første gang er det i den meget aktive og nærværende fortællers karakteristik af en af hovedpersonerne, den flamboyante finansmand Mikael, der kun hører »lyden af sin egen tromme, bummelum-bum-bum, forblændet derudad«. Vi er i afdelingen for spas, og det er i overensstemmelse med store dele af romanens stemningsleje. Ganske vist er den kvindelige hovedperson, psykiateren Gustava og søster til Mikael, selvmordskandidat, hun er taget til Tromsø for at gøre en ende på et trist liv. Anden gang titlen titter frem, er i slutningen, hvor en samtidig alvor, inkarneret af krigen i Ukraine, har sat sig igennem. Nu er det ikke bummelum-rytmen, der sætter takten og titlen, derimod den despotiske Putin.