Mellem kuverter med penge, æsker med sølvsmykker, den nyeste iPhone og langstilkede røde roser er det tanken, at bogen skal ligge – på konfirmandens gavebord. Antologien med den skønne titel ”Håb er en overset superkraft – 12 taler til konfirmanden”, et citat fra musiker Katrine Muffs bidrag, er en oplagt gave til det unge menneske – men det helt voksne menneske bør unde sig selv at læse bogen.