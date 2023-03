I 1905 modtog den østrigske forfatter og pacifist Bertha von Suttner Nobels Fredspris. Hun fik den »for sit mod til at sætte sig op imod krigens rædsler«.

Navnlig efter den blodige russisk-tyrkiske krig blev hun dybt engageret i arbejdet med at skabe fred. Hun talte for et forenet Europa, hvilket efter hendes mening var den eneste mulighed for at sikre stabile forhold.