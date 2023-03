Det er et oplagt greb at tage fat om landevejscyklingens fem største endagsklassikere og beskrive deres karakteristika. Rytterne kører fra start til mål, og indimellem sker der noget interessant. Ikke hver gang, men heldigvis er der mange årgange at plukke fra. De fem største væddeløb går mere end 100 år tilbage, og det udnytter den garvede cykelsportsskribent Tonny Vorm (f. 1967) i denne hyldest til cykelsportens ”monumenter” – Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt.