Pigerne på Edel Berthelsens Døtreskole ved godt, at de er skabt til at være noget særligt: »På Edel Berthelsens Døtreskole betragter man verden som en buffet, og vi undervises i, hvordan vi får mest muligt på tallerkenen.« I kontrast til mange af tidens skildringer fra lavere socialklasser skriver debuterende romanforfatter og litteraturkritiker ved Politiken Benedicte Huang om et fiktivt, navnløst jeg placeret solidt i den øvre middelklasses bedre borgerskab, hvor privilegier er en selvfølge og et ansvar.