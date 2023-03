I ”Ghost Lover”, der er samlingens længste tekst, har den unavngivne hovedperson, som Taddeo titulerer ”du” teksten igennem, opnået stor succes med sin dating-app, men ekskæresten Nick spøger over projektet, ligesom den for tidligt døde far og stedfaderens systematiske overgreb ulmer som en bombe under hende.

I ”Toogfyrre” kæmper den velhavende, succesfulde 42-årige Joan mod alderen, mens ungdommens skønhed og hensynsløshed er det eneste, de to unge kvinder Fern og Liv har kørende for sig i ”Weekend i forstæderne”.

I en af samlingens mest interessante fortællinger ”Smukke mennesker”, der trækker veksler på Donna Tartts mesterværk ”Stillidsen”, bruger den unge Jane, der arbejder som produktionsassistent på et filmset, et maleri til at forføre en skuespiller, der forbinder maleriet med sin model-ekskæreste.

Og i ”American Girl” springer det folk i øjnene, at den charmerende politiker Phillip, der begæres af både en servitrice og en berømt skuespillerinde, har et forhold til en ”tyk” talkshowværtinde.

Kærligheden og begæret er konstant udsat for mere eller mindre vellykkede transaktioner hos Taddeo, der også har en næsten besat optagethed af fraværende fædre. For en forfatter, der så entydigt slår sig op på en interesse for kvindekønnet i det hele taget, er det påfaldende, at Taddeo i så udpræget grad interesserer sig for de succesfulde, rige, heteroseksuelle og smukke, og som interesserer sig for tilsvarende mænd.

Det kunne være interessant at se perspektivet foldet lidt bredere ud end Venice Beach, Soho og Hamptons, for ikke at tale om nogle af de komplekse nuancer ved seksuel og økonomisk kapital.