Hovedfiguren i Heidi Amsincks nu to krimier vil ikke ud med sit fornavn. Hendes noget bedagede hippiemor gav hende i sin tid et formodentlig sværmerisk navn. Men journalisten, der ligesom forfatteren har arbejdet som korrespondent i Storbritannien, vil kun kendes som Jensen. Man tænker uvilkårligt på en anden efterforsker, Morse i Oxford, der var så flov over sit fornavn, Endeavour efter Captain Cooks skib, at det først blev afsløret sent i bogserieforløbet, i den 12. af i alt 13 krimier.