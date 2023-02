I dag udkommer lydbogsudgaven og den trykte udgave som regel samtidig, når der udgives romaner fra de store danske forlag. Men det gælder ikke Maren Uthaugs ”11%”, hvor der gik over fire måneder, inden lydbogen endelig udkom den 31. januar. Det var bare to dage før, Uthaug modtog boghandlernes pris De Gyldne Laurbær for romanen (se artikel i JP fra 2/2 og anmeldelse af bogen 9/9-22).