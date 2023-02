Ikke siden ”Fifty Shades of Grey”-bølgen ramte de danske boghylder for 10 års tid siden, har jeg læst så kedelig og mekanisk erotisk litteratur, som den Tiktok-fænomenet Ali Hazelwood diverterer med i sin romance ”Kærlighed på hjernen”. Bogen, der – hvad det så end betyder – fik mere end 275 mio. visninger på Tiktoks litteraturtangent, Booktok, fortæller historien om hjerneforskeren Bee, der scorer sit drømmejob, men tvinges til at arbejde sammen med sin værste fjende, den meget flotte og sexede Nasa-ingeniør Levi.