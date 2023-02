Ingen kære mor med Nietzsche

Det er lige på og hårdt med Fauth og Kristiansen. Selv om den ene er en følsom digter og den anden, hans mentor, har rundet de 80, er der ingen lyrik eller nogen som helst træghed, når det gælder analysen af Nietzsches kultursyn. Der er heller ingen kære mor. De to germanister med doktorgrad går lige til sagen, som er en undersøgelse – og forkastelse – af den »forsvundne Nietzsche« i en »dyb forundring over, at Nietzsches tankeverden har formået at sætte sig så dybe spor i den vesterlandske tankeverden«.