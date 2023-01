Mange har hørt om rindalismen, få kender Peter Rindal, lagerforvalteren fra Kolding, der lagde navn til begrebet. Det er blevet brugt som skældsord om mennesker uden smag og stil, altså medlemmer af pøbelen og folk uden den rigtige teoretiske uddannelse. Alle dem, der ikke har forstand på kunst og kræver, at man kan se, hvad det forestiller i stedet for at »smøre lidt klatfarve på et lærred«, sådan som Rindal sagde i det avisinterview, der satte striden om Statens Kunstfond i bevægelse i 1965.