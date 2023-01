Det er langt vanskeligere for den norske forfatter Geir Gulliksen at gøre sine tanker om køn, seksualitet og parforholdets ofte betændte dynamikker relevante og interessante i essayform end i fiktionsforklædning.

Gulliksen har siden gennembrudsromanen ”Historien om et ægteskab” (2015, udgivet på dansk i 2017) kredset om kønnene og perfektioneret sine alter egoers famlende stemmer, når det kommer til spørgsmålet om at være mand i det 21. århundrede. Det er tåkrummende, morsomt, inderligt rørende og tragisk at være vidne til Gulliksens romanfigurers strabadser, og jeg føler mig altid lige dele litterært og menneskeligt beriget efter en tur i den norske forfatters fiktive realisme.