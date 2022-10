Det er sjældent, at bøger giver gule breaking news-bjælker på tv-stationerne og sætter scenen for det, vi taler om i flere dage. Endda midt i en valgkamp.

Det er med god grund tilfældet med Lars Findsens ”Spionchefen – erindringer fra celle 18”, der udkom forleden.

Det er en historie så afsindigt vild, at den – lettere klichéagtigt – ville blive anset for lige lovlig fantasifuld, hvis den optrådte som ren fiktion. At spionchefen i et Nato-land aflyttes, overvåges, anholdes, sigtes og fængsles for at lække oplysninger af en art, som kan bringe landets sikkerhed og suverænitet i fare. Og som nu er tiltalt dog i mindre målestok.