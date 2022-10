Thomas Rydahl, nu på Nørrebro

Siden Thomas Rydahl afsluttede sin originale og med rette meget roste krimitrilogi om danske Erhard i frivilligt eksil på Fuerteventura, har han præsenteret en krimi skrevet sammen med Anders Klarlund og Jacob Weinreich (”A. J. Kazinski”) med den 29-årige H. C. Andersen som anklaget for drab på en prostitueret og efterforsker af selvsamme sag samt et knapt så vellykket eksistentialistisk lærestykke i romanform, ”Forførernes klub”.