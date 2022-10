Den svenske forfatter bag blandt andet kendt børneopdragelsesbog Anna Wahlgren er død. Hun blev 80 år.

Hun døde i sit hjem i Goa i Indien, oplyser hendes datter Isadora Cugler til det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi sørger dybt over at have mistet vores mor. Vi er taknemmelig for alt, hvad hun har givet os og sine børnebørn og oldebørn samt mange flere, hedder det i en fælles meddelelse fra Wahlgrens børn.