Jørgen Steen Nielsen er en af den danske miljø- og klimadebats stærkeste kræfter – og en af hans allerstørste styrker er, at han altid søger håbet, løsningerne, selv når det ser virkeligt slemt ud.

Som han skriver flere gange i sin bog ”Vejen hjem til Jorden”, er vi ofte »på rette vej, men for langsomt«. Sommetider må man, skriver han, nøjes med at glæde sig over, at miljø og klima kunne have haft det meget værre, hvis ikke aktivister havde kæmpet.