»Jeg havde lyst til at skrive romaner, som handler om den modernisering af Grønland, som mine forældre var en del af. Perioden har haft en stor pris for de folk, der bor i Grønland. Jeg stødte på hjerteskærende historier om grønlandske børn, som i første omgang blev sendt til Danmark for at lære dansk i et års tid, men som så blev adopteret og aldrig vendte hjem til Grønland. Herefter begyndte jeg at interessere mig for adoption, som var et relativt underbelyst emne på det tidspunkt. Der er mange skæbner derude. Når man er overbevist om, at man gør børn en tjeneste ved at flytte dem til bedre, materielle vilkår, så kan man nemt glemme at fokusere på, hvad børnene i virkeligheden har brug for.«