Krigen raser, floderne tørrer ud, skovene står i brand, i sidste uge fik Sydkoreas hovedstad, Seoul, 420 millimeter regn på et døgn, og atomkraft ser ud til at være på vej mod det største comeback siden John Travolta i ”Pulp Fiction”. Man kunne nævne meget andet, og hvis den højt estimerede britiske illustrator og forfatter Raymond Briggs, der døde forleden i en alder af 88 år, har nået at bemærke bare en brøkdel af tidens hæsligheder, er de næppe kommet nævneværdigt bag på ham.