20/05/2022 KL. 08:30

Danske Walther Rebernik skriver krimi nr. 3 uden dæmper, irske James Delargy præsenterer gotisk spænding fra den australske ørken, og danske Henrik German manipulerer radikalt med tidsfølgen

De fleste krimier benytter sig af brudt tidsfølge for at skabe en spændingsoplevelse, der samtidig giver læserne mulighed for at knytte handlingstråde sammen. Ugens udvalgte er gode eksempler. Få gratis lytteprøve i anmeldelsen.