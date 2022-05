Et af Marta Sørensens største fortrin er, at hun er vidunderligt selvironisk og humoristisk. Det er så befriende. Hun fortæller f.eks. med et skævt grin, at hun meget hurtigt efter en vellykket fødsel på kun fire timer lagde følgende op på Facebook: ”Haft en hård mandag? Jeg har født et barn”.

Helt i tråd med tiden satte hun fødslen ind i et narrativ, hvor man enten lykkes eller ikke lykkes, og hun er helt bevidst om, at hun er en del af en tendens.

Hun kan grine ad sig selv, men præstationskulturen er et kæmpe problem, også når man får sit første barn, og Marta Sørensen følte sig i begyndelsen kolossalt usikker, når hun læste om andre mødres erfaringer, gode råd og anbefalinger.