Titlen er sympatisk: ”Menneskets sorg – et vilkår i forandring”. Sympatisk og klog, for sorgen er et menneskeligt vilkår. Det hører med til vores liv, at vi mister hinanden. På den måde er vilkåret så gammelt som menneskeheden selv, uforanderligt og dog ”i forandring”, som titlen lyder, fordi den måde, vi opfatter sorgen på, altid afspejler tidsånden, samtidens kulturelle, sociologiske, sociale og politiske udvikling.