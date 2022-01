Journalist og forfatter Peter Hesseldahl, født 1961, har ikke alderen til at være med på moden, men han vil gerne. I denne, sin syvende, bog opfordrer han læseren til at lave verden om, før den går under i klimakatastrofe og alles kamp mod alle. Alting skal omstilles til fremtiden, som det hedder i undertitlen, så »teknologi bliver levende – og liv bliver teknologi«.