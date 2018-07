Peter Plys har sat rekord - tegning af Hundredemeterskoven solgt for 3,6 mio. kroner

»Nogle gange er det de mindste ting, der fylder mest i hjertet«.

Sådan sagde Peter Plys, og det kan vel sagtens også have været forklaringen på, hvorfor en auktionskøber havde den helt store tegnedreng fremme, da en 92 år gammel pennetegning af Hundremeterskoven røg under hammeren.

Den håndlavede tegning af det område, hvor selve Peter Plys-universet udspiller sig, er hvert fald blevet solgt for et svimlende beløb på 430.000 britiske pund, eller hvad der svarer til mere end 3,6 mio. danske kroner, skriver The Guardian.



Dermed er tegningen den dyreste bogillustration, der nogensinde er blevet solgt på et auktionshus.

Tegningen af Hundredemeterskoven solgt på auktionshus for 3,6 mio. kroner. Foto: Yui Mok/AP

Det var det britiske auktionshus Sotheby's, der tog imod buddene på den indrammede blæktegning af Hundredemeterskoven, der desuden også var med i originaludgaven af børnebogen fra 1926.

Selvom auktionshuset nok havde forventet en markant mindre salgspris - omkring 840.000 og 1,3 mio. danske kroner - kom det alligevel ikke bag på det, at Peter Plys og vennerne endte med at slå rekord.

»Kortet er en del af definitionen på Peter Plys’ verden. Ligegyldigt hvordan du møder Plys, om det er gennem en bog eller en Disney-tegnefilm, er kortet din vej ind,« sagde seniorspecialist i auktionshusets bogafdeling Philip Ernington.

Meget tyder på, at tegningen af Hundredemeterskoven er blevet til i et samarbejde mellem Peter Plys-forfatteren A.A. Milne og bogillustratoren E.H. Shepard.

Sidstnævnte har desuden også lagt penselstrøg til den bogillustration, der indtil for ganske nyligt sad på rekorden som den dyreste solgt på auktion. Igen med Peter Plys-figurerne som motiv.

Dengang var køberen en dansk fan, der med et endeligt bud på over 2,9 mio. danske kroner kunne tage illustrationen med hjem og hænge op. Måske på børneværelset.