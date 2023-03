Bojesen er ikke den eneste profil, som dk4 har hentet til kanalen.

I februar annoncerede dk4, at tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen var ny vært på programmet ”Vi elsker fodbold”.

Jes Dorph-Petersen blev fjernet som vært fra ”Go’ Aften Live” i januar 2021, efter at en advokatundersøgelse konkluderede, at han i to tilfælde i starten af 2000’erne angiveligt havde opført sig krænkende over for to journalistpraktikanter.

Jes Dorph-Petersen klagede siden over advokatundersøgelsen. Han fik medhold i ét af tre klagepunkter, og Advokatnævnet afgjorde, at advokatfirmaet skulle betale en bøde til ham.

Senere fortalte de to kvinder om deres oplevelser i en dokumentar. Jes Dorph-Petersen afviste anklagerne.

Også Morten Hesseldahl, der tidligere har været administrerende direktør for forlaget Gyldendal, har et program på kanalen. Det hedder ”Sådan!”.

Hesseldahl blev fyret fra Gyldendal i august sidste år oven på et regnskab, der viste økonomiske resultater, der var dårligere end ventet.