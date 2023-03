Det er i år 20 år siden, at dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX for første gang indtog de københavnske biografer. I dag har festivalen vokset sig til en af verdens vigtigste arenaer for både dokumentarisme, aktivisme og kunst, ligesom festivalen også har spredt sig til at favne biografer rundtom i landet og digitale platforme. Jyllands-Posten