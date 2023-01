En midaldrende sydkoreansk mand driver et renseri, men han har kroniske lommesmerter. I et ulovligt samarbejde med en yngre ven, der arbejder i en kirke, stjæler han et barn, der forsøges afleveret i en såkaldt babyluge i kirken.

Historien begynder i Busan, men snart indledes en lang rejse for at sælge barnet