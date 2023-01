Der er umiddelbart intet ved plakaten til Katrine Brocks’ spillefilmdebut, ”Den store stilhed”, der afslører, hvor vi befinder os rent tidsligt. Den unge kvinde i nonnebeklædning, der kigger både insisterende og skræmt ind i kameraet, kunne for så vidt placere sig i en næsten hvilken som helst historisk periode.

At fortællingen om den 29-årige Alma, der står for at skulle aflægge sine evige løfter til Gud, udspiller sig i vores tid, er derfor både en drilsk overraskelse og et vidnesbyrd om visse fortællingers tidløse appel.