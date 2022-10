1900 danske filmfolk kritiserer forhandler i streamingstrid

Parterne strides om, hvorvidt danske filmfolk skal have bedre betaling af streamingtjenester, når deres tv-serier bliver vist for et større publikum.

Blandt underskriverne er kendte skuespillere som Paprika Steen, Birgitte Hjort Sørensen og Søren Malling.

Skuespillerne retter sammen med de andre underskrivere ifølge Politiken en ”sønderlemmende kritik” mod organisationen Create Denmark, der uden held har forsøgt at forhandle nye rettighedsaftaler på plads med store streamingtjenester.

- Vi har brug for, at I sætter turbo på forhandlingerne med streamingtjenesterne nu. Faktum er, at de internationale streamingselskaber kan klare sig uden Danmark, står der i opråbet, skriver avisen.